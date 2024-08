Seasic promove atividades na Semana da Primeira Infância

Em celebração ao Dia da Infância, secretaria estará nos Espaços Cuidar, Abrigos e escolas com ações para diferentes públicos

De 19 a 23 de agosto, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) realizará uma série de atividades alusivas ao Dia da Infância, comemorado em 24 de agosto. Durante a Semana da Primeira Infância serão trabalhadas a importância do cuidado e atenção à esta fase para o desenvolvimento do ser humano, por meio de palestras, apresentações de filmes e exposições. A programação da Semana finaliza com o seminário do programa Criança Feliz.

“Cuidar das crianças é primordial, sobretudo na primeira infância, pois ali é que teremos a formação inicial marcante para um adulto mais seguro consigo mesmo. Nesta Semana na Primeira Infância celebraremos esta fase tão importante do desenvolvimento com muito amor e atenção para os nossos pequenos”, destaca a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri.

A Primeira Infância possui um foco nos primeiros seis anos de vida da criança, tendo como norteadores o Gestar, Nascer, Brincar, Crescer, Desenvolver e Aprender. A partir disso, a Semana iniciará na manhã do dia 19, na reunião do Comitê Intersetorial, con as presenças dos secretários participantes, no auditório da Seasic. Além disso, às 16h, ocorrerá o evento de abertura no Museu da Gente Sergipana e às 18h o acendimento das luzes em órgãos e instituições, em celebração à data.

Logo após, no dia 20, acontecerá o Cine Ser Criança, com a apresentação do filme ‘O Começo da Vida’, às 14h30, no Museu da Gente Sergipana. Em seguida, a psicóloga Daniela Macedo conduzirá uma roda de discussão com perguntas norteadoras para estimular a interação dos presentes em reflexão sobre o material apresentado.

No dia 21 acontecerão ações no Espaço Cuidar Santa Maria e Bugio, com uma palestra para gestantes, pais, responsáveis e crianças da Primeira Infância, ministrada pela psicóloga Daniela Macedo, acerca da importância do brincar, no desenvolvimento da Primeira Infância. Enquanto isso, dia 22 acontecerá a Exposição Dialogada da Fundação Mamíferos Aquáticos na Creche Maria Rita Modesto Oliveira de Frei Paulo e na Escola Dr. José Augusto Leite de Carmópolis para as crianças dos locais.

Por fim, no dia 23, encerra a programação o Seminário do Programa Criança Feliz, às 8h, no Teatro Tobias Barreto. O evento tratará acerca da Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social (Suas), em apresentação para os visitadores, supervisores, coordenadores e os demais trabalhadores das Secretarias de Saúde e Educação.

ASN – foto: Mikaella Costa