Seasic prorroga edital para seleção de OSCs que distribuirão kits alimentares

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) prorrogou, até 7 de julho, o prazo do edital de Chamamento Público para a seleção de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) interessadas em atuar na distribuição de kits alimentares para famílias em situação de vulnerabilidade social. A ação integra a política estadual de segurança alimentar e nutricional e busca fortalecer o acesso ao direito humano à alimentação adequada em todo o estado.

Serão selecionadas 20 OSCs, que deverão executar a logística de entrega de kits alimentares em seus territórios de atuação. A iniciativa não prevê repasse de recursos financeiros, sendo a Seasic responsável pelo fornecimento direto dos kits. As entidades parceiras ficarão encarregadas da entrega aos beneficiários, conforme critérios definidos em plano de trabalho apresentado durante o processo seletivo.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, ressalta a relevância da ação. “Essa é uma estratégia importante para ampliar o alcance das políticas públicas e chegar com mais agilidade às pessoas que mais precisam. A parceria com as OSCs é fundamental para garantir eficiência na execução e maior capilaridade nas ações”, destaca.

Com a prorrogação, as propostas e a documentação de habilitação devem ser enviadas exclusivamente de forma digital, por meio de formulário eletrônico disponível no site oficial da Seasic. O resultado final será homologado e divulgado no dia 28 de julho, após etapas de análise técnica, julgamento e interposição de recursos.

A ação está fundamentada na Lei Federal nº 13.019/2014 e no Decreto Estadual nº 30.874/2017, garantindo transparência, legalidade e efetividade na formalização das parcerias.

Para mais informações e acesso ao edital completo, os interessados devem consultar o site da Seasic: assistenciasocial.se.gov.br.

Foto: Ascom Seasic