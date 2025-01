Seasic realiza a primeira edição da Feira da Agricultura Familiar de 2025

Como forma de incentivo à agricultura e ao artesanato familiar, nesta quarta-feira, 8, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) realizou a primeira Feira da Agricultura Familiar de 2025, após o sucesso de seis edições em 2024. A feira acontece toda primeira quarta-feira do mês na sede da pasta, localizada na avenida Hermes Fontes, em Aracaju.

Os produtores que comercializam na feira representam as macrorregiões de Sergipe, além de apresentarem a diversidade de produtos oriundos da agricultura familiar, agroecológicos e artesanais.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, celebrou mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar. “Mais um mês e um ano se iniciando, e com ele mais uma edição da nossa feira. Uma iniciativa que fomenta os agricultores e artesãos, trazendo eles aqui para o espaço da nossa secretaria, para que eles possam expor seus produtos, cultivados e ornamentados por eles, dando uma chance para que eles tenham um retorno financeiro nesses produtos”, destacou a secretária.

A presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Consean/SE), Carivalda Ribeiro, comentou a importância da feira para fortalecer a segurança alimentar e apoiar os feirantes locais. “A Feira da Agricultura Familiar não só promove o acesso a alimentos frescos e de qualidade, como também gera uma oportunidade para os agricultores e artesãos divulgarem e comercializarem seus produtos. É um espaço que incentiva a produção local, valoriza as famílias do campo e contribui para uma alimentação mais saudável para a população sergipana”, ressaltou.

Maria José Ferreira, moradora da região, conta que essa já é a quinta feira da qual ela participa e ressalta a importância do consumo de alimentos orgânicos. “Os alimentos orgânicos são fundamentais para nossa saúde. Dou muito valor para a agricultura familiar e seus produtos, pois sei o bem que eles podem trazer para a alimentação”, complementa.

Além das edições na sede da secretaria, a modalidade itinerante tem sido sucesso também, reafirmando o seu compromisso com os agricultores familiares em apoiar a comercialização dos seus produtos para a população. Nesta quinta-feira, 9, a primeira edição da Feira da Agricultura Familiar Itinerante do ano acontecerá na sede do Ipesaúde, localizado na Rua Campos, 177, no bairro São José.

