Seasic realiza capacitação para profissionais da rede socioassistencial

Com o compromisso de fortalecer a rede de proteção à infância e adolescência em Sergipe, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) realiza mais uma etapa da capacitação para profissionais da rede socioassistencial, com foco no atendimento de crianças e adolescentes em situações de violência sexual e violência doméstica.

O encontro acontece nesta quinta-feira, 10, das 8h às 13h, no Centro de Excelência Joana de Freitas Barbosa, no município de Propriá, e é voltado para profissionais dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Unidades Básicas de Saúde, escolas, creches e conselhos tutelares dos municípios do território do Baixo São Francisco.

A capacitação tem como objetivo fortalecer o fluxo intersetorial de atendimento e qualificar as equipes que atuam na linha de frente da proteção social, promovendo uma abordagem mais eficiente, sensível e integrada às situações de vulnerabilidade enfrentadas por crianças e adolescentes.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, reforça o compromisso em qualificar os serviços. “Estamos investindo na qualificação dos profissionais que lidam diretamente com situações de violência porque acreditamos que uma rede bem preparada salva vidas e transforma realidades. Esse é o nosso compromisso com a infância e a adolescência sergipana”, afirma.

A iniciativa faz parte da agenda contínua da Seasic de investimento na formação de trabalhadores do SUAS e de demais áreas estratégicas, visando à construção de uma rede mais articulada, acolhedora e preparada para os desafios do cotidiano.

Foto: Arquivo/Ascom Seasic