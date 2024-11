Seasic realiza Festa da Afro Diversidade na próxima segunda-feira, dia 25

Programação inclui feira empreendedora, ato contra a intolerância religiosa, diálogos antirracistas e anúncio de projetos

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) promoverá, na próxima segunda-feira, 25, uma ampla programação em alusão ao mês da Consciência Negra na Festa da Afro Diversidade. O evento ocorrerá na sede da secretaria, a partir das 8h, e contará com atividades que destacam a cultura afro-brasileira, a luta contra o racismo e a valorização das tradições de matriz africana.

A programação começa com a Feira Empreendedora Afro-Sergipana, que apresentará produtos e serviços de empreendimentos locais. Em seguida, será realizado um ato contra a intolerância religiosa, conduzido pelos líderes das religiões de matriz africana. Além disso terá apresentação do grupo Maria Tambô, diálogos antirracistas e um momento dedicado ao anúncio de um pacote de projetos da Seasic e do Governo do Estado voltados à promoção da igualdade racial no estado.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, reforça a importância de eventos como estes para a promoção da igualdade racial. “Esta celebração é um marco para fortalecer nosso compromisso com a igualdade racial e a valorização da cultura afro-brasileira. Queremos mostrar que, por meio de políticas públicas e ações concretas, é possível construir uma sociedade mais inclusiva e justa para todos”, afirmou.

*Programação completa:*

*8:00* – Início da Feira Afro Empreendedora

*9:00* – Ato em combate ao racismo religioso – Cerimônia com as Iás;

*10:30* – Diálogos Antirracistas – Consciência Negra: Uma atitude diária!

*11:20* Fala da secretária – Anúncio de Ações e Projetos da SEASIC para promoção da igualdade racial;

*11:30* – Apresentação Grupo Afro Maria Tambô

Encerramento

*Serviço*

O quê? Evento em alusão ao mês da Consciência Negra

Quando? 25 de novembro (segunda-feira), a partir das 8h

Onde? Sede da Seasic – Avenida Hermes Fontes, 2120, anexo a Caixa Econômica

Fonte e foto assessoria