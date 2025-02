Seasic realiza visita de apoio técnico para treinamento sobre o novo CadÚnico em Aracaju

Com as atualizações e a proximidade da operacionalização do novo Cadastro Único (CadÚnico) em março, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) prestou apoio técnico à equipe responsável pelo Programa Bolsa Família , do município de Aracaju, na manhã desta segunda-feira, 10. O encontro aconteceu na Coordenadoria de Políticas Públicas e Transferência de Renda e contou com a presença de profissionais da área e técnicos.

A nova plataforma do CadÚnico permitirá a interligação online de diferentes bases de dados do Governo Federal e a automatização de processos, o que agilizará a inserção de informações e a atualização dos dados das famílias. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, a modernização impactará diretamente os mais de 40 programas sociais federais que utilizam os dados do Cadastro Único para selecionar seus beneficiários, a exemplo do Programa Bolsa Família (PBF) e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

“Para preparar os profissionais que atuam diretamente com o sistema, o apoio técnico realizado pela Seasic garante uma transição suave e segura sobre o novo sistema do CadÚnico. Uma vez que assegura ao povo sergipano, o acesso às políticas públicas com profissionais preparados e com os conhecimentos em dia”, ressalta a secretária de estado da Assistência Social, Érica Mitidieri.

Orientação e apoio técnico

A visita dos técnicos da Seasic faz parte das ações de orientação e assessoria de suporte aos municípios, a fim de garantir que as políticas públicas cheguem a todos. Segundo a coordenadora do Cadastro Único/Bolsa Família da Seasic, Tatiana Muller, a visita de apoio técnico e orientação é fundamental para as novas gestões que estão chegando, bem como para aqueles profissionais que já trabalham há muito tempo.

“Mediante as mudanças do sistema do Governo Federal, a Seasic reforça o seu compromisso com as políticas de assistência social para que todos estejam cientes das informações e mudanças no sistema. Estamos aqui, enquanto gestão pública, para somar e fortalecer cada vez mais a ponta e, tenho certeza, que isso reverberará para a população aracajuana”, explica a coordenadora.

Dentre os participantes da capacitação, a coordenadora de Políticas Públicas e Transferência de Renda, do município de Aracaju, destacou o momento como um momento de aperfeiçoamento para uso do sistema e um melhor atendimento aos usuários do Cadastro Único e do Bolsa Família. Já a assistente social, Vânia Oliveira dos Santos, ressaltou o cuidado da equipe da Seasic em mostrar os passos necessários para o acesso seguro ao novo CadÚnico. “A visita técnica é de suma importância porque mostra todos os detalhes de como acessar o novo sistema e por meio da visita técnica conseguimos ter uma leitura sobre o novo sistema com qualidade”, frisa.

Foto: Matheus Cordeiro/ Ascom Seasic