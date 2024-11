Seasic recebe mais de 600 inscrições para os editais do PAA

Termina nesta quarta-feira, 27, o prazo de inscrições para os editais do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), executado pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), que contempla agricultores rurais e entidades socioassistenciais. Desde que foi lançado, a Diretoria de Segurança Alimentar, Nutricional e Inclusão Produtiva (DSAN) já recebeu mais de 600 inscrições entre produtores e instituições.

Para a secretária de Estado da Assistência social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, o PAA está alinhado às ações do Governo do Estado para a garantia da segurança alimentar da população sergipana. “O Programa de Aquisição de Alimentos é uma ferramenta essencial para promover a segurança alimentar e fortalecer a inclusão produtiva em Sergipe. Com essa nova edição, ampliamos o alcance do programa, priorizando povos indígenas, comunidades quilombolas e tradicionais, reforçando nosso compromisso com a diversidade e a equidade”, destaca.

Nesta edição do edital, destaca-se a inclusão dos povos indígenas, comunidades quilombolas e tradicionais como organizações recebedoras dos alimentos para fornecimento aos beneficiários consumidores.

“Os quilombolas, indígenas e comunidades tradicionais são prioridades tanto para o fornecimento, quanto unidades fornecedoras. Algo diferente do outro edital que acabamos de executar. No atual edital, seguimos as atuais resoluções do Governo Federal em consonância com o propósito inclusivo e compromisso com a diversidade do povo sergipano”, explica a diretora do DSAN, Sabrina Oliveira.

Ao longo do período de inscrição, a Seasic realizou encontros na capital e no interior com organizações interessadas em participar dos editais, a exemplo da reunião com os povos de terreiro e quilombolas. Nesse sentido, o representante do CREAS de Pacatuba, Caio Henrique, aproveitou a presença dos técnicos da Seasic no ‘Sergipe é aqui’, realizado em Telha, na última quinta, 21, para entregar os documentos para concorrer como unidade recebedora.

“O PAA é um programa muito importante para a nossa região, pois muitas famílias não têm condições de fazer uma feira com alimentos diversos. E encontrar a equipe da Seasic em Telha foi uma ótima oportunidade para realizar a inscrição, além de tirar dúvidas, também já passamos pela verificação da documentação e efetivação da inscrição”, conta.

Com o fim do período de inscrição, a Seasic iniciará a fase de análise do material recebido. Em seguida, os candidatos poderão consultar o resultado preliminar com os produtores e entidades classificadas.

Foto: Irla Costa