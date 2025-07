Sebrae abre inscrições para a 3ª edição do Desafio Liga Jovem

Ação busca estimular o trabalho em equipe e o pensamento criativo

Estudantes de escolas públicas e privadas de Sergipe já podem se inscrever na terceira edição do Desafio Liga Jovem, promovido pelo Sebrae com o objetivo de estimular a criatividade, o protagonismo e o espírito empreendedor de jovens em todo o país. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 18 de agosto, por meio do site desafioligajovem.com.br.

O desafio é voltado para estudantes do 8° ano do ensino fundamental ao ensino superior, incluindo os alunos de educação profissional e tecnológica, que queiram propor soluções criativas para problemas reais de suas comunidades. A ação estimula o trabalho em equipe, o pensamento crítico e o uso de metodologias inovadoras para transformar ideias em projetos de impacto social, ambiental ou econômico.

“Buscamos estimular a criação de projetos inovadores e transformadores, incentivando o trabalho colaborativo, o protagonismo juvenil e o desenvolvimento das comunidades. Queremos que mais jovens se sintam inspirados a colocar suas ideias em prática, explorando soluções para os desafios de suas comunidades e construindo, juntos, um futuro mais criativo, inclusivo e sustentável”, declarou a gestora do Desafio, Rosana Leite.

As equipes, formadas por dois a cinco estudantes e um professor orientador, devem desenvolver projetos com uso de tecnologia, seja digital ou analógica, com a possibilidade de abranger diversas áreas de e estágios de desenvolvimento, incluindo trabalhos de ciências, tecnologia, e atividades extracurriculares. A jornada inclui capacitações online e presenciais, mentorias com especialistas e etapas de avaliação, que culminam na seleção dos melhores projetos.

Premiação

Será selecionada uma equipe vencedora da etapa estadual para cada uma das três categorias: Ensino Fundamental; Ensino Médio e Educação Profissional e Tecnológica; e Educação Superior. Cada ganhador (estudantes e professores) receberá um vale-presente de R$500 e a viagem para a final nacional do Desafio, que será realizada no evento LED, em Belém do Pará.

Por Yasmin Deda – foto ascom