Sebrae abre inscrições para Agentes Locais de Inovação com salários de até R$ 6.500

São 76 vagas nas modalidades Rural e Produtividade, com oportunidades para início imediato e cadastro reserva

Estão abertas, até o dia 12 de maio, as inscrições para o processo seletivo de Agentes Locais de Inovação (ALI), promovido pelo Sebrae nas modalidades Rural e Produtividade. Ao todo, estão sendo oferecidas 76 vagas, sendo 19 para início imediato e 57 para cadastro reserva. As remunerações variam de R$5.000,00 a R$6.500,00, conforme a modalidade e a carga horária.

A seleção será realizada em três etapas eliminatórias e classificatórias: análise curricular e documental; avaliação de conhecimentos; avaliação de habilidades e perfil. O resultado final será divulgado no dia 25 de junho de 2025. É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar todas as fases do processo seletivo, por meio do site da organizadora. Para isso, os interessados devem acessar a plataforma e procurar pelo processo de seleção do Sebrae/SE.

O programa ALI tem como objetivo levar inovação e aumento de produtividade a pequenos negócios e produtores rurais, por meio de acompanhamento técnico especializado. O agente atua de forma presencial, levando soluções personalizadas para os empreendedores e promovendo o desenvolvimento local.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo link: https://acaobahiaorganizacao.com.br.

