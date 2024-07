Sebrae divulga processo seletivo externo para analista técnico

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) divulgou processo seletivo externo para o recrutamento e seleção de pessoal para o provimento de 11 vagas e a formação de cadastro de reserva em perfis de Analista Técnico II.

Em consideração à inclusão racial para as pessoas negras e em conformidade com a Política de Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertencimento do Sebrae, a contratação para as vagas destinadas a cada perfil do processo será preferencialmente para pessoas candidatas negras. Não havendo pessoas candidatas negras aprovadas no perfil, o provimento da vaga será para a ampla concorrência.

Os interessados em participar da processo seletivo podem realizar a inscrição entre 22 de julho e 5 de agosto de 2024, pelo site do Cebraspe, no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br/concursos/SEBRAE_24. O valor da taxa é de R$ 50,00, podendo ser pago até 7 de agosto de 2024.

CARGO – As oportunidades são destinadas ao cargo de Analista Técnico II nos seguintes perfis: Cerimonial e Eventos, Design de Experiência do Usuário, Design, Comércio Exterior, Políticas Públicas em Educação, Processo Legislativo, Proposição Parlamentar, Dados – Business Intelligence, Infraestrutura Rede, Governança de TI, Desenvolvimento Software, Banco de Dados, Infraestrutura e Sistemas Operacionais e Cientista de Dados.

Os cargos possuem como requisitos formação superior completa, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) na área de atuação pretendida, além de experiência comprovada. O salário varia de R$ 14.929,44 a R$ 18.774,07, de acordo com o posto, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

FASES – A seleção ocorrerá por meio de prova de conhecimentos (objetiva e estudo de caso) – prevista para 8 de setembro de 2024 -, análise curricular e documental e entrevista por competências.

A prova de conhecimentos, para todos as pessoas candidatas, bem como o procedimento de verificação das pessoas candidatas que se autodeclararam negras, serão realizadas em Brasília/DF.

SERVIÇO

Processo seletivo: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Cargo: Analista Técnico II.

Vagas: 11 e a formação de cadastro de reserva.

Inscrições: 22 de julho a 5 de agosto de 2024.

Taxa: R$ 50,00.

Salário: de R$ 14.929,44 a R$ 18.774,07, a depender do perfil.

Prova: 8 de setembro de 2024.

Fonte: Sebrae