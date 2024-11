O Sebrae e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL) anunciam nesta terça-feira, 12, às 9h, uma importante parceria para aquecimento das vendas no Natal 2024.

A colaboração entre as instituições servirá de impulso ao setor varejista e à movimentação do comércio natalino, com sorteios e experiências únicas preparadas para os consumidores. Na ocasião do lançamento, também teremos palestras e conteúdos sobre mídia digital e soluções para empresas.

Ascom Sebrae