Sebrae e CDL realizam sorteios da campanha “Natal de Luz e Prêmios”

O Sebrae e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL) realizaram, na última segunda-feira, 6, os sorteios da campanha “Natal de Luz e Prêmios”, uma parceria entre as instituições que impulsionou o setor varejista e o desenvolvimento da economia local durante as festas de final de ano.

“Durante o mês de dezembro, realizamos a campanha “Natal de Luz e Prêmios, através dela conseguimos fazer a entrega de toda a proposta do Sebrae Sergipe, juntamente com o empresariado sergipano”, expressou Brenno Barreto, diretor técnico do Sebrae/SE.

A realização da campanha atraiu mais consumidores para o comércio local, aumentando o fluxo de vendas e fortalecendo a economia. Para Elisson Bonfim, presidente da CDL Aracaju, essa campanha foi um marco histórico. “Distribuímos mais de um milhão e cem mil cupons. É um efeito histórico. Gostaria de agradecer ao Sebrae por essa co-realização que fez com que o nosso sonho se tornasse realidade”, ressaltou Elisson.

Foram realizados sorteios de um carro BYD, uma moto POP 110 e cinco vales-compras de mil reais cada. Os sortudos serão contatados pela CDL para poder retirar os seus prêmios. A farmacêutica Graziela Ramos Andrade foi contemplada com o carro BYD.

“A emoção foi tão grande quando eu recebi a ligação dizendo que eu era a ganhadora do BYD! Nossa! Eu gritei, eu pulei… Na hora eu fiquei sem acreditar. Eu fui abençoada no meio de tantos cupons. Eu não sei nem descrever o sentimento de gratidão que é tão grande”, expressou Graziela. “Eu nunca vou duvidar. Aparecendo promoção e sorteio como esse, eu sempre vou participar. Quem não arrisca, não petisca. Se a gente não tentar, como vamos saber se podemos ganhar? Estou muito feliz”, finalizou a farmacêutica.

