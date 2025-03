Sebrae encerra super mês das mulheres com grande evento em Aracaju

nexões Empresariais”. Realizado no Centro de Convenções, o seminário atraiu mais de 700 mulheres empreendedoras, que se reuniram para aprimorar seus conhecimentos, fortalecer suas conexões e impulsionar o crescimento de seus negócios.

Priscila Felizola, superintendente do Sebrae/SE, destacou a importância do evento, ressaltando os impactos das ações promovidas ao longo do mês. “Encerramos o mês da mulher com a realização do seminário Conexões Empresariais. Durante todo o mês, mais de 4 mil mulheres foram impactadas pelas iniciativas do Sebrae Sergipe, e, com isso, o empreendedorismo feminino se fortalece. Essas ações têm o poder de impulsionar o crescimento de seus negócios e garantir que essas mulheres se tornem protagonistas de suas próprias histórias”, afirmou.

Os grandes nomes da noite foram Astrid Fontenelle e Nath Finanças, que conduziram palestras inspiradoras. Astrid, com sua vasta experiência, falou sobre os desafios que as mulheres enfrentam no ambiente empresarial e a importância de assumir o protagonismo em suas trajetórias profissionais. “Vivemos em um Brasil com muitas diferenças regionais, e ainda há mulheres que não acreditam em seu potencial. É fundamental que elas recebam apoio para transformar suas vidas e empreender, pois empreender é, antes de tudo, um caminho para a transformação pessoal”, afirmou Astrid.

Já Nath Finanças trouxe um olhar especializado sobre a educação financeira, oferecendo dicas práticas e valiosas para ajudar as empreendedoras a administrar seus recursos e alcançar a independência financeira. “Falar sobre educação financeira para essas mulheres foi uma honra. Antes de entender sobre o seu negócio, toda empreendedora precisa entender suas finanças pessoais e, depois, organizar as finanças de suas empresas. Agradeço imensamente ao Sebrae Sergipe pelo convite”, disse Nath.

O evento também contou com palestras sobre temas como acesso a crédito, gestão tributária e inovação, ministradas por Ana Teresa, Gerente da Unidade de Relacionamento do Sebrae/SE, e Rose Morais, advogada especializada em direito tributário e transnacional. Além disso, o Conexões Empresariais proporcionou uma excelente oportunidade de networking, onde as participantes puderam trocar experiências, compartilhar conhecimentos e formar alianças estratégicas para alavancar seus negócios.

Patrícia Mello, empreendedora e participante do evento, comentou sobre a importância de se atualizar constantemente no mundo dos negócios: “Como mulheres, enfrentamos muitos desafios. Empreender se torna ainda mais desafiador, e eventos como este são fundamentais. Sempre saímos com uma nova perspectiva. Como Astrid disse, o conhecimento é a base para o sucesso no empreendedorismo.”

O Conexões Empresariais reafirmou o compromisso do Sebrae com a valorização e o fortalecimento da mulher no ambiente corporativo, promovendo capacitação, troca de experiências e a construção de uma rede de apoio entre as empreendedoras.