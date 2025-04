Sebrae está com edital aberto para seleção de  20 startups sergipanas

O Sebrae Sergipe, em parceria com o Tiradentes Innovation Center, está com edital aberto para seleção de até 20 startups sergipanas com soluções tecnológicas voltadas para a educação. A iniciativa integra a programação do EDTECH DAY 2025, evento que será realizado no dia 13 de maio, na Universidade Tiradentes, com o objetivo de fomentar a inovação na educação pública por meio do empreendedorismo e da tecnologia.

As startups selecionadas poderão participar em duas modalidades: apresentação de pitch e rodada de negócios ou exposição em banner. Serão escolhidas até 10 startups para cada categoria. O público-alvo do edital são empreendedores com startups inovadoras da área de educação, que já possuam, no mínimo, um Produto Mínimo Viável (MVP) lançado e que tenham sede ou escritório em Sergipe.

A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril pelo link: https://programas.sebraestartups.com.br/in/edtechday2025. É necessário preencher o formulário completo e anexar o pitch da startup.

A iniciativa visa fortalecer o ecossistema de inovação educacional no estado, aproximando as EdTechs a potenciais clientes e parceiros estratégicos, como secretarias de educação e instituições públicas.

Por Jaynne Pereira