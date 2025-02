SEALBA: Sebrae fomenta o  empreendedorismo feminino no agro

Durante o segundo dia da SEALBA, a maior feira do agronegócio da região, o Sebrae, correalizador do evento, destacou a importância do fortalecimento do empreendedorismo feminino no setor agropecuário.

O painel “SEALBA Para Elas”, dedicado ao incentivo e apoio a mulheres empreendedoras no agro, foi um dos momentos de destaque, trazendo à tona a necessidade de uma maior inclusão e visibilidade para as mulheres nesse segmento predominantemente masculino.

A superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, participou ativamente da discussão e destacou a importância de programas que promovem o empoderamento feminino, especialmente no agronegócio, que desempenha um papel fundamental na economia brasileira. “Participamos desse grande encontro “SEALBA para Elas”, que tem por objetivo fortalecer, cada vez mais, o empreendedorismo feminino voltado ao agronegócio. E o Sebrae, que é parceiro desse setor, vem agindo de forma ativa em todas as ações para o empreendedorismo feminino avançar e estamos, inclusive, realizando, no dia 21 de março, o grande encontro “Agro Delas”, onde reuniremos nomes de destaque nacional para fazer capacitações e networking com todas essas mulheres que atuam diretamente no agronegócio sergipano”, comentou Priscila.

A criação de espaços como o Agro Delas é um passo importante para garantir que as mulheres do campo possam alcançar um maior protagonismo e tenham acesso a recursos que potencializam seus negócios. “Eu não tinha a mente aberta para o agro, depois que eu comecei a ir para esses eventos, me engajei mais na vida da ordenha, do gado. É muito importante a gente participar, porque a gente leva o conhecimento que aprende para a propriedade e abre a nossa mente”, expressou Kátia Regina Cruz, produtora rural.

O Agro Delas será um marco para o fortalecimento do empreendedorismo feminino no campo, abrindo portas para um futuro mais inclusivo e próspero para o setor agropecuário brasileiro. “Dar acesso às mulheres ela a essa tecnologia e a capacitações, ou seja, provocar essa mulher que a gente sabe que já atua no campo e que já é do agronegócio, é essencial para que ela possa, cada vez mais, se sentir inserida no cenário que não é só importante economicamente, mas que é necessário. A gente vê que o Sebrae já tem um trabalho em cima do empreendedorismo e a nossa comissão vem para colaborar com a mulher, com o empreendedorismo, com esse olhar”, finalizou Marivânia Schoenherr, presidente da Comissão Estadual das Mulheres do Agro

Ascom – Foto: Leandro Santana