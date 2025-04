SEBRAE LEVA SUPORTE A MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DE LAGARTO DURANTE A 46ª EDIÇÃO DO “SERGIPE É AQUI”

O Sebrae foi destaque na 46ª edição do “Sergipe é Aqui”, realizada na última sexta-feira, 25, no município de Lagarto. Pela primeira vez participando oficialmente do programa do Governo do Estado, a atuação da instituição foi marcada por uma série de ações voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios, reforçando o compromisso com o desenvolvimento regional.

O Escritório Regional do Sebrae em Lagarto transferiu suas atividades para o espaço do evento, garantindo que todos os serviços habituais fossem disponibilizados à população durante o dia. Os atendimentos incluíram orientações sobre formalização de microempreendedores individuais (MEIs), regularização de empresas, planejamento empresarial e encaminhamentos para cursos e consultorias especializadas.

“Estar presente no ‘Sergipe é Aqui’ é uma forma de aproximar ainda mais o Sebrae da população. Acreditamos que fomentar o empreendedorismo local é essencial para o desenvolvimento econômico e social dos municípios”, ressaltou Priscila Felizola, superintendente do Sebrae Sergipe.

Além disso, a Caravana do Desenvolvimento, promovida pelo Banese em parceria com o Sebrae, ofereceu atendimento voltado à orientação sobre crédito e planejamento financeiro, beneficiando micro e pequenos empreendedores locais com informações estratégicas para a gestão de seus negócios.

Outro momento marcante da participação do Sebrae foi a oficialização da adesão do Banese ao Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE). Com essa parceria, o Banese passa a integrar a rede de instituições financeiras conveniadas ao FAMPE, o que permitirá ao Sebrae oferecer garantias complementares para operações de crédito no valor de até R$1 milhão de reais, facilitando o acesso ao financiamento para pequenos negócios.

Segundo Marco Queiroz, presidente do Banese, a união entre as instituições potencializa os resultados. “O Banese se juntou ao Sebrae Sergipe, sendo credenciado, novamente, para o FAMPE e essa parceria será ótima para o micro e pequeno empresário. O Sebrae tem a expertise na preparação dos empreendedores, e o Banese entra como suporte financeiro. Juntos, estamos gerando oportunidades reais para quem movimenta a economia do nosso estado”, afirmou.

Como funciona o FAMPE?

O FAMPE é uma iniciativa do Sebrae que atua como avalista para pequenos negócios que encontram dificuldades em apresentar garantias exigidas pelas instituições financeiras. A adesão do Banese representa um avanço importante na ampliação do acesso ao crédito produtivo, fortalecendo o empreendedorismo e contribuindo para o crescimento econômico do estado.

A presença do Sebrae no “Sergipe é Aqui” reforça a importância de levar informação, orientação e oportunidade aos empreendedores, promovendo cidadania e desenvolvimento em todas as regiões de Sergipe.

Por Jaynne Pereira – Foto: Márcio Dantas