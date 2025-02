Sebrae promove evento de capacitação para professores da rede estadual

Na última terça-feira, 25, o Sebrae Sergipe promoveu o I Encontro do Programa Educação Que Transforma. O evento, realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEED), reuniu profissionais da educação e teve como objetivo capacitar professores e estimular os alunos a desenvolverem habilidades empreendedoras, por meio de um ensino dinâmico e prático.

Durante o encontro, foram entregues livros didáticos para as redes de ensino público estadual e municipal, uma ação importante para apoiar o ensino de empreendedorismo nas escolas sergipanas.

“O programa tem por objetivo levar para toda a rede estadual o nosso material voltado ao ensino médio e trabalhar a educação empreendedora em todas as escolas estaduais do estado de Sergipe, crescendo cada vez mais os projetos de vida e fazendo com que essa juventude se torne verdadeiros cidadãos do mundo”, expressou a superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola.

Com a participação de professores e gestores educacionais, o evento marcou um importante passo para o fortalecimento do empreendedorismo nas escolas de Sergipe. “O evento teve como objetivo celebrar o programa “Educação Que Transforma” e prestigiar todos os professores deste estado que fazem, dentro da sala de aula, o possível e o impossível. Eles são os verdadeiros protagonistas da educação”, ressaltou Vitor Aloísio, gerente de Cultura Empreendedora do Sebrae Sergipe.

O encontro contou também com uma palestra do renomado Bráulio Bessa, que emocionou a plateia com reflexões sobre superação e o papel fundamental da educação no desenvolvimento de uma sociedade mais empreendedora. Assim, o Sebrae reafirma seu compromisso em transformar a educação e preparar as novas gerações para os desafios do futuro.

Ascom Sebrae – Foto: Marcos Silva