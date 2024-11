Sebrae realiza a Primeira feira de moda sergipana, no AM Malls 

A feira tem como intuito estimular a indústria da moda, reunindo fabricantes, vendedores e pequenos empreendedores da moda produzida no estado, fortalecendo também o sentimento de sergipanidade. Em apoio à cadeia têxtil do estado, de 29 de novembro a 1º de dezembro, o Centro de Convenções AM Malls será palco da moda criativa e autoral.

O evento contará com palestras técnicas com foco em empreendedorismo, indústria, estilo e consumo de moda que serão conduzidas por nomes como o do estilista Dudu Bertholini, da influencer Gabriela Sales (Rica de Marré), da educadora Cíntia Chagas e do stylist Yan Acioli. Além de contar com desfiles de marcas e confecções sergipanas, sob a consultoria do estilista Alexandre Herchcovitch; exposições e talk shows.

A programação da feira foi elaborada com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento da moda sergipana, promovendo inovação, valorização dos talentos locais e a criação de novas oportunidades para o setor. Para isto, a VISTA-SE conta com exposições, feiras e desfiles para que o visitante possa encontrar confecções, acessórios, moda autoral, moda artesanal, além de tecnologia, gastronomia, show cultural e palestras técnicas sobre as tendências de mercado, tudo em um só lugar.

Confira a programação completa:

Dia 29/11 (sexta-feira)

16h – Abertura da Feira

18h – Abertura Oficial da Feira

18h30 – Orquestra Sanfônica

19h30 – Desfile: A Moda Artesanal Sergipana

21h – Palestra: A Oratória da Elegância – Cíntia Chagas

22h – Encerramento

Dia 30/11 (sábado)

14h – Abertura da Feira

17h – Palestra “Direito na Moda: Tudo o que você precisa saber para Empreender com Segurança” – Beliza Elizabeth Sobral Euzébio

18h – Desfile: BEMKERER (moda infantil) – Polo Itabaianinha

18h15 – Desfile: TACIANA – Polo Itabaianinha

18h30 – Palestra: “Tendências da Moda Primavera/Verão 2026” (SENAI CETIQ)

19h45 – Desfile: LINDA – Polo Itabaianinha

20h00 – Desfile: CASF – Polo Itabaianinha

20h30 – Case de sucesso: “Trajetória Empreendedora de Sucesso” – Rica de Marré e Yan Acioli, mediação: Priscila Felizola

21h30 – Encerramento

Dia 01/12 (domingo)

14h – Abertura da Feira

17h – Palestra: “Como ter uma loja de moda que vende e fideliza.” – Roze Prado

18h – Desfile: C JANDAIS – Aracaju

18h15 – Desfile: OXINTTY – Polo Itabaianinha

18h30 – Palestra: “Como organizar a vitrine da sua loja em datas comemorativas.” – Luiza Brugger

19h45 – Desfile: CASA RICHELIEU – Tobias Barreto

20h – Desfile: ROSA CHICK – Polo Itabaianinha

20h30 – Palestra: “O Novo Consumidor do Futuro.” – Dudu Bertholini

21h30 – Encerramento

O acesso é gratuito e a inscrição no evento pode ser realizada através do link: https://vistasebrae.com.br/evento/vistase

Ascom Sebrae