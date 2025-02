Sebrae realiza lançamento do Selo de Qualidade Empresarial em Sergipe

O Sebrae realizou, nesta sexta-feira, 21, o lançamento do Selo Sebrae de Qualidade Empresarial 2025. O programa estimula melhorias nos produtos e serviços ofertados nas empresas, orientando e capacitando os empreendedores e colaboradores com a finalidade de valorizar as empresas sergipanas de diversos segmentos que possuam produtos e/ou serviços de qualidade.

O Selo Sebrae de Qualidade Empresarial tem como objetivo certificar e reconhecer os empresários que investem em seus segmentos e fazem com que a economia do nosso estado cresça cada vez mais, assim como afirma a superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola. “Teremos a categoria prata, ouro e diamante. Estamos trabalhando junto à capacitação de vários segmentos e trabalharemos com uma metodologia personalizada para que todos nós saiamos ganhando: a sociedade, através de produtos de qualidade; e o empresariado, através de prestação eficiente a nós sergipanos”, afirmou a superintendente.

A metodologia engloba empresas de micro e pequeno porte de todo o território sergipano dos segmentos de turismo (meios de hospedagem, agência de viagem, bares e restaurantes e organizadores de eventos), coworking, transporte (oficinas de automóveis), saúde (clínicas e consultórios) e varejo (moda e vestuários, acessórios, material de construção, mercadinho e supermercado).

“O Selo traz para os empresários uma melhoria contínua na sua gestão empresarial, onde ele pode perpassar toda a empresa para saber, realmente, o que está acontecendo e aplicar soluções empresariais que atinjam aquele problema específico que está na sua empresa”, comentou Bianca Faria, gestora do Selo Sebrae de Qualidade Empresarial.

Os micro e pequenos empresários que desejam obter o selo para o seu empreendimento podem se inscrever por meio do link: https://forms.office.com/r/eNmNCA2vBv .

