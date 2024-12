Sebrae realizará Empretec Startup entre os dias 20 e 24 de janeiro

As inscrições estão abertas até 12 de janeiro

O Sebrae realizará, entre os dias 20 e 24 de janeiro de 2025, o seminário Empretec Startup, o programa mundial de empreendedorismo, desenvolvido pela Universidade Harvard e aplicado pela Organização das Nações Unidas (ONU), tem aplicação exclusiva do Sebrae aqui no Brasil.

As pessoas que tiverem interesse em participar da turma do Empretec Startup precisam ter, no mínimo, 18 anos e atender aos seguintes perfis:

Pessoas que já tiveram uma startup e estão pensando em empreender novamente;

Profissionais que trabalham em uma startup e têm interesse em criar o seu próprio negócio;

Empreendedores que já possuem uma startup e desejam aprimorar o empreendedorismo e a gestão dentro de sua empresa.

O Empretec Startup será um seminário de extrema importância para o desenvolvimento e a capacitação de novos e experientes empreendedores, visando contribuir significativamente para o crescimento de startups e para o fortalecimento do ecossistema empreendedor, estimulando e desenvolvendo as suas características individuais, de forma a propiciar sua competitividade no mercado.

Para mais informações, entre em contato através do número (79) 2106-7710 ou acesse: https://programas.sebraestartups.com.br/in/empretec2024

Fonte e foto ascom Sebrae