SEBRAE SEGIPE E PREFEITURA DE ARACAJU INAUGURAM A PRIMEIRA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO

O Sebrae e a Prefeitura de Aracaju inauguraram, nesta terça-feira, 1, a primeira Sala do Empreendedor do município, um marco no fortalecimento da rede de apoio aos micro e pequenos negócios na capital sergipana. O espaço foi nomeado Sala do Empreendedor “Francisco Pimentel Franco”, em homenagem à memória do eterno “Seu Chico”, empresário pioneiro que marcou a história do comércio e da comunicação em Sergipe.

A Sala do Empreendedor de Aracaju funcionará como um ponto de atendimento integrado, disponibilizando formalização de MEIs, orientações empresariais, capacitações, consultorias e acesso a crédito, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da cidade.

A superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, ressaltou que “essa inauguração faz parte de um momento histórico. Vamos celebrar a aproximação entre a gestão municipal, Sebrae Sergipe e os empreendedores do comércio local, fazendo com que a economia evolua para um comércio mais forte e atuante e com que avancemos cada vez mais no desenvolvimento do nosso povo”.

Para a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, a iniciativa de empreender gera “autonomia na economia das pessoas, com foco no crescimento. Admiro muito os micro e pequenos porque aceitam os desafios, por isso, oferecemos esta sala, com o apoio do Sebrae. Caminhamos assim para garantir o sustento de um povo que vai produzir e gerar muito para município. Aos empreendedores: aproveitem para crescer com este suporte. Que esta base seja uma oportunidade para muitos”, concluiu.

A inauguração da Sala do Empreendedor é fruto da parceria entre o Sebrae e a Prefeitura de Aracaju, que compartilham a missão de criar um ambiente mais favorável à formalização e à sustentabilidade dos negócios locais. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, na Sede da Fundat – Calçadão da Rua João Pessoa, com uma equipe técnica preparada para orientar empreendedores em todas as etapas do seu negócio, desde a abertura até a gestão e expansão.

Por Jaynne Pereira – Foto: Ronald Almeida, Secom/PMA