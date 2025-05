Sebrae Sergipe anuncia lançamento do Pró-Catadores durante a Marcha dos Prefeitos

Durante a Marcha dos Prefeitos, em Brasília, a superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, anunciou o lançamento oficial do Programa Pró-Catadores Sergipe, que acontecerá no próximo dia 2 de junho, às 8h30, no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju.

O Pró-Catadores é uma iniciativa estratégica que promove a inclusão social e produtiva dos catadores de materiais recicláveis. O programa tem como objetivo apoiar a formação e o fortalecimento de cooperativas e associações, além de capacitar profissionais, gerar renda e contribuir para a gestão sustentável dos resíduos sólidos nos municípios.

Apoio para Sergipe

O anúncio ganhou ainda mais força após reunião no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, quando foram definidos os últimos detalhes da programação do evento. Estão confirmadas as presenças de prefeitos, secretários municipais, representantes do Governo do Estado, Tribunal de Contas, Ministério Público, cooperativas, associações e lideranças ambientais.

Além do ministro Márcio Macedo, a equipe do Sebrae/SE esteve com prefeitos, parlamentares e a secretária geral da OAB e advogada Rose Morais.

“A missão do Sebrae é ser a ponte entre os catadores e o poder público, gerando mais empregos, mais dignidade e uma gestão de resíduos mais eficiente e sustentável para os municípios”, destacou Priscila Felizola.

Marcha dos Prefeitos

Durante a maior mobilização municipalista da América Latina, o Sebrae Sergipe marcou presença com um stand que recebeu gestores de todo o estado. O objetivo foi alinhar estratégias, apresentar soluções e fortalecer parcerias que promovam uma gestão pública mais inovadora e voltada para o empreendedorismo.

Destaque especial para o Programa Cidade Empreendedora, que já está transformando a realidade de diversos municípios, fortalecendo os pequenos negócios e impulsionando o desenvolvimento local.

Na oportunidade, a superintendente Priscila Felizola e equipe ainda se reuniram com o governador Fábio Mitidieri e prefeitos de Sergipe presentes para tratar de temas para o fortalecimento do empreendedorismo no estado.

Por Victor Hugo Oliveira – foto ascom