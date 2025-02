Sebrae Sergipe é campeão nacional em posicionamento de marca

O Sebrae Sergipe tem se destacado como uma instituição que entende os desejos e as dores dos empreendedores. Com 8,9 pontos na pesquisa da imagem do Sebrae junto à sociedade, divulgada pelo Sebrae Nacional, a instituição supera a média nacional, que é de 8,7 pontos, consolidando-se como a mais bem posicionada do Brasil nesse aspecto, seguida dos estados de São Paulo, Roraima, Paraíba, Ceará, Amapá e Acre, com 8,8 pontos.

“Dados como este são um reflexo de como o Sebrae tem conseguido se posicionar de maneira eficaz junto aos pequenos negócios aqui no estado. A confiança da sociedade sergipana em nosso trabalho, especialmente no que diz respeito à nossa atuação em prol dos pequenos negócios, é motivo de muito orgulho. Estamos, de fato, transformando a vida das pessoas, gerando oportunidades que impactam diretamente o cotidiano de cada um e fortalecem o desenvolvimento econômico local”, expressou a superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola.

Em 2024, o Sebrae se destacou como a marca mais Socialmente Responsável entre 1500 empresas e instituições brasileiras, segundo ranking elaborado pela Design Bridge. Neste quesito, o Sebrae Sergipe se destaca. No que diz respeito à imagem do Sebrae junto aos pequenos negócios, a pesquisa aponta que 96% dos entrevistados no estado consideram o Sebrae uma instituição social e ambientalmente responsável, colocando Sergipe em primeiro lugar no ranking nacional.

A credibilidade do Sebrae Sergipe também é amplamente reconhecida, com 95% dos entrevistados afirmando confiar na instituição. Este alto índice reflete a imagem sólida construída ao longo dos anos e a confiança dos empreendedores locais nos serviços oferecidos, como consultorias, capacitações e apoio no acesso a crédito e novas oportunidades de mercado.

Ascom Sebrae – Foto: Leandro Santana.