Sebrae Sergipe é o terceiro melhor do Brasil, aponta pesquisa nacional

Ficando atrás apenas do Sebrae São Paulo e Rio Grande do Norte

A nota média da imagem do Sebrae/SE atingiu 9,0 em uma escala de 0 a 10, colocando a instituição em terceiro lugar no Brasil, entre os 27 estados, atrás apenas de São Paulo (9,2) e Rio Grande do Norte (9,1), e empatando com o Espírito Santo, e em segundo lugar no nordeste, de acordo com uma pesquisa anual realizada pelo Sebrae Nacional, divulgada no início de dezembro de 2024.

No que diz respeito à imagem da instituição junto aos pequenos negócios em Sergipe, a pesquisa revelou que 52% dos entrevistados citaram o Sebrae como a primeira lembrança de instituição que promove o empreendedorismo no Brasil. Além disso, 99% dos entrevistados sergipanos afirmaram que a contribuição da instituição para o país é importante, enquanto 100% afirmaram que o Sebrae transmite credibilidade. Em pesquisa junto à sociedade, a presença nas redes sociais tem sido crucial, com 77% dos entrevistados declarando que conhecem o Sebrae/SE por meio dessas plataformas.

No último mês, o perfil oficial do Sebrae Sergipe no Instagram alcançou um novo marco: bateu mais de 2,2 milhões de visualizações, o que representa um aumento de mais de 1.600% de contas alcançadas.

“Esse resultado superou as expectativas e ampliou, significativamente, nossa presença digital e a credibilidade da instituição entre os empreendedores. O trabalho de melhoria constante no atendimento ao pequeno empreendedor realizado na sede do Sebrae em Aracaju, nos escritórios regionais e nas salas do empreender no interior do estado, é outro aspecto que impactou positivamente na satisfação do cliente, apontada pela pesquisa”, expressou Priscila Felizola, superintendente do Sebrae/SE.

O Sebrae está ampliando a presença digital e levando mais conhecimento aos empreendedores por diversos outros canais de comunicação, como rádio e televisão, por exemplo, com o intuito de atender às necessidades do público e fomentar os pequenos negócios.

Por Jaynne Pereira