Sebrae Sergipe lança programação da Semana do MEI 2025

O Sebrae Sergipe promoverá, entre os dias 26 e 30 de maio, a Semana do MEI 2025, um dos eventos mais aguardados por quem deseja empreender, se formalizar ou fortalecer o próprio negócio. Com uma programação totalmente gratuita e presencial, a iniciativa será realizada na Praça General Valadão, em Aracaju, e nas regionais de Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana, Propriá e Estância.

“Além de Aracaju, a Semana da MEI também será realizada, em parceria com as Salas do Empreendedor, em mais 32 municípios, através dos seis escritórios regionais que atuam em conjunto, fazendo com que todas essas ações cheguem à grande parte dos municípios sergipanos, capacitando esses micro e pequenos empreendedores que são responsáveis pela movimentação da economia do estado de Sergipe, pela geração de emprego e renda, e pela transformação de vidas”, comentou a superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola.

Voltada para Microempreendedores Individuais (MEIs) e potenciais empreendedores, a Semana do MEI oferece uma série de atividades práticas, incluindo palestras, oficinas, orientações técnicas e atendimentos personalizados. O objetivo é estimular a formalização de novos negócios, além de capacitar quem já atua como MEI, promovendo conhecimento em áreas como gestão financeira, marketing, vendas e legislação.

Em Aracaju, a programação contará com temas estratégicos como controle financeiro, marketing digital, formação de preços, acesso ao crédito, além de orientações sobre o novo regime tributário para o MEI. Também estão previstas solenidades e atividades noturnas na Sala do Empreendedor de São Cristóvão, ampliando o alcance da ação.

Programação do Escritório Regional de Aracaju

26/05 (segunda-feira)

9h: Formalize-se! Seja MEI! (Praça General Valadão)

15h: Faça o controle financeiro da sua empresa (Praça General Valadão)

27/05 (terça-feira)

9h: Como divulgar sua empresa (Praça General Valadão)

15h: Formação de preços (Praça General Valadão)

18h: Solenidade de abertura (São Cristóvão – Sala do Empreendedor do Centro Histórico)

19h: Novo regime tributário para o MEI (São Cristóvão – Sala do Empreendedor do Centro Histórico)

20h: Faça gestão de vendas e fidelize seu cliente (São Cristóvão – Sala do Empreendedor do Centro Histórico)

21h: Seja um empreendedor com atitudes certeiras (São Cristóvão – Sala do Empreendedor do Centro Histórico)

28/05 (quarta-feira)

9h: Formalize-se! Seja MEI! (Praça General Valadão)

15h: Planejando a abertura de um negócio (Praça General Valadão)

29/05 (quinta-feira)

9h: Ferramentas de marketing digital (Praça General Valadão)

15h: Acesso a crédito consciente (Praça General Valadão)

18h: Solenidade de abertura (São Cristóvão – Sala do Empreendedor do Eduardo Gomes)

19h: Novo regime tributário para o MEI (São Cristóvão – Sala do Empreendedor do Eduardo Gomes)

20h: Faça sua gestão de vendas e fidelize seu cliente (São Cristóvão – Sala do Empreendedor do Eduardo Gomes)

21h: Seja um empreendedor com atitudes certeiras (São Cristóvão – Sala do Empreendedor do Eduardo Gomes)

30/05 (sexta-feira)

9h: Formalize-se! Seja MEI! (Praça General Valadão)

15h: Atendimento ao cliente (Praça General Valadão)

Além de Aracaju, cada regional contará com atividades específicas, alinhadas às necessidades locais dos empreendedores. Para acessar a programação completa das demais regionais, acesse: https://se.lojavirtualsebrae.com.br/loja/

Por Jaynne Pereira – Foto: Márcio Dantas