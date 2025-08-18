Sebrae Sergipe lança programação oficial do Reload 2025 nesta quarta

O Sebrae Sergipe realizará, na próxima quarta-feira, 20 de agosto, às 7h, na sede da instituição, o lançamento oficial da programação do Reload 2025, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de setembro.
O Reload é o maior evento de marketing digital do Sebrae, voltado para quem deseja se atualizar, inspirar-se, pensar fora da caixa, alavancar o negócio e se destacar no mundo digital.
O evento contará com renomados palestrantes e uma série de conteúdos essenciais para os pequenos negócios que buscam ampliar a presença online, expandir as vendas, aprender sobre o uso de ferramentas e tecnologias de IA e conhecer as novas tendências de inovação e marketing digital.
O quê? Lançamento oficial da programação do Reload 2025
Quando? Quarta-feira, 20 de agosto, às 7h
Onde? Sede do Sebrae Sebrae. Avenida Presidente Tancredo Neves, 5500 – Bairro América, Aracaju – SE, CEP 49080-470
Por Jaynne Pereira