SecBanda celebra 48 anos com desfile na avenida Barão de Maruim

A tradicional SecBanda brilhou intensamente no desfile de 7 de setembro, marcando uma celebração especial: seus 48 anos de história. A banda se apresentou com todo o vigor que reflete décadas de dedicação à música. Com seu repertório vibrante, a SecBanda apresentou toda a sua ‘Sergipanidade’ e transformou o desfile em um espetáculo, encantando o público e reforçando a celebração da Independência do Brasil.

A banda desfilou com seus uniformes característicos e instrumentos impecáveis, recebendo aplausos e reconhecimento do público ao longo da avenida Barão de Maruim. Composta por músicos talentosos e liderada pelo maestro Antônio Emanuel Rocha, a SecBanda encantou o público com sua performance tradicional. “Participar do desfile de 7 de setembro é sempre uma honra para todos nós, e este ano ainda mais porque celebramos 48 anos”, disse o maestro.

A SecBanda foi uma das bandas mais aguardadas, por ser tradicionalmente composta por ex-alunos e alunos da rede pública estadual de ensino. “Eu faço parte da SecBanda há 40 anos e toda apresentação da banda é uma emoção nova, pois ela representa uma geração de estudantes e músicos”, compartilhou o integrante da banda, José Alencar Mendonça.

Além da Secbanda, outras 80 bandas marciais e fanfarras desfilaram apresentando suas coreografias sincronizadas e muito carisma. “Me apresentei duas vezes hoje, eu acho isso extraordinário e poder mostrar isso para o povo é muito bom”, disse o integrante da banda do Centro de Excelência Professor João Costa, Vinicius Alef.

Para o espectador Thonisson da Silva, assistir ao desfile todo ano virou tradição. “Venho assistir esse desfile há uns 29 anos e sempre gostei, acho muito bonito quando as bandas passam representando suas escolas”, disse.

A SecBanda foi criada como Banda Musical de Marcha e Concerto por meio da Portaria n° 287/76, assinada pelo então secretário de Estado da Educação, professor Everaldo Aragão Prado. Em 4 de maio de 1994, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe aprovou o decreto n° 14.548, que instituiu efetivamente a SecBanda como a Banda de Música da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura de Sergipe.

