Secretaria autoriza poda controlada em vegetação nas praias de Atalaia e Aruana

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), por meio do Departamento de Controle Ambiental, autorizou a realização de poda na área de restinga próxima à ciclovia na região que se estende entre as praias de Atalaia e Aruana. A medida visa garantir a segurança da população, preservar o equilíbrio ambiental e promover o bem-estar de moradores e turistas que frequentam a região.

Embora a restinga seja uma formação vegetal protegida pelo Código Florestal como Área de Preservação Permanente (APP), a poda controlada foi liberada para atender a uma demanda da comunidade local. A diretora do Departamento de Controle Ambiental, Carla Zoaid, enfatizou a importância de que a poda seja realizada exclusivamente por profissionais capacitados e técnicos especializados. “É essencial que a população compreenda que ações como essa devem ser conduzidas por órgãos responsáveis. A poda não deve ser feita de forma indiscriminada ou por conta própria”, destacou.

A restinga, que se desenvolve paralelamente à linha costeira, é uma vegetação característica de praias, cordões arenosos e estuários de rios. Além de sua importância na fixação de sedimentos, ela desempenha papel crucial na estabilização de dunas e mangues, ajudando na preservação do ecossistema costeiro.

A execução da poda será feita pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), em colaboração com a Sema, dentro de um esforço conjunto para preservar o ecossistema local e garantir a saúde ambiental da região.

