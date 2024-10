Secretaria da Assistência  recebe unidade móvel para emissão da CIN Inclusiva

Com o objetivo de tornar a Carteira Nacional de Identificação (CIN) ainda mais acessível, nesta quarta-feira, 16, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) recebeu da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) a primeira unidade móvel para emissão da CIN a pessoas com deficiência (PcD).

A parceria entre Seasic e SSP conta com estrutura adaptada para beneficiar pessoas com deficiência que buscam acessar serviços públicos para obter a CIN, bem como seus familiares e organizações que atuam na defesa e promoção dos direitos das PcD.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, ressalta a importância da parceria entre as duas pastas e os benefícios que a nova unidade móvel deve proporcionar à população. “Com a nova van, conseguiremos chegar a comunidades e regiões mais periféricas para buscar essas pessoas que precisam desse documento que é um direito, e com isso levamos mais inclusão e garantia de direitos para todos. Essa é a nossa missão”, enfatiza a secretária.

Para o delegado-geral, Thiago Leandro, a entrega do veículo demonstra o compromisso com a cidadania. “Esse veículo que irá até as pessoas está equipado com equipamentos propícios para a emissão da carteira de identidade, além de uma estrutura inclusiva, proporcionando assim o melhor serviço possível para todos”, adiciona.

Termo de Compromisso

Durante a ocasião, também foi assinado termo de cooperação mútua entre as duas repartições que viabiliza o atendimento exclusivo a pessoas com deficiência na emissão de documentos de identificação civil, como a Carteira de Identidade Nacional.

O secretário-executivo da SSP, coronel José Andrade, descreveu a união entre as duas secretarias como uma ação em prol da sociedade sergipana. “Pensamos em todas aquelas pessoas que necessitam de um atendimento especial, mais inclusivo, com uma estrutura adaptada para todos, que possa ir para todos os lugares para atender a todos da melhor forma”, completa.

CIN Inclusiva

Na sede da Seasic, já existe um posto que realiza a emissão da Carteira de Identidade Nacional especificamente para pessoas com deficiência, em tratamento oncológico, pessoas com fibromialgia, autistas e idosos.

A coordenadora da CIN Inclusiva, Amanda Laís, explica que toda a estrutura e o treinamento dos técnicos é especializado para atender a população PcD. “Nosso espaço foi desenvolvido para receber as pessoas de acordo com suas deficiências. Contamos com uma estrutura inclusiva, com um espaço multisensorial, intérpretes de libras, para fornecer um atendimento humanizado e garantir o direito deles a seus documentos.

Foto: Ascom Seasic