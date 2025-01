Secretaria da Assistência Social abre inscrições para o CMais Ser Criança

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), abre inscrições para o programa CMais Cidadania Ser Criança, que foi ampliado por meio de uma nova legislação aprovada pela Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). O programa, que agora beneficia até 20 mil crianças na infância (de 0 a 6 anos), oferece um auxílio financeiro mensal de R$ 130, reforçando o compromisso do Estado com o desenvolvimento infantil e a segurança alimentar.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou a importância do processo de inscrição para priorizar as famílias em situação de maior vulnerabilidade. “Ficamos muito felizes em ver esse projeto aprovado, pois sabemos que ele será um diferencial na vida das famílias. E agora chegou a nossa vez de facilitar esse processo de acesso ao benefício, com as inscrições sendo realizadas pelo nosso site. Com isso, buscamos garantir esse apoio financeiro e fortalecer o cuidado com a primeira infância, que é uma fase crucial para o desenvolvimento das crianças”, ressalta.

Podem se inscrever famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) e em situação de pobreza, que não recebem outros benefícios semelhantes. Com a nova legislação, a Lei nº 9.313, de 16 de novembro de 2023, foi atualizada para permitir que o benefício seja estendido a todas as crianças de até 6 anos, sem a necessidade de comprovar condições adicionais, como deficiências ou Transtorno do Espectro Autista (TEA).

As inscrições estão disponíveis no site https://cmaissercrianca.assistenciasocial.se.gov.br/.

Foto: Mikaella Costa