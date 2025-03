Secretaria da Assistência Social entregará cartões CMais em Lagarto na segunda

Mais sergipanos passarão a ser beneficiários do Cartão Mais Inclusão – CMais a partir da próxima semana. Na segunda-feira, 10, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) realizará a entrega do documento à população de Lagarto, município do centro-sul sergipano. O evento ocorrerá na Estação Cidadania Áthalia Paixão, localizada no bairro Matinha, às 9h30.

O Cartão CMais é um dos programas de transferência de renda do Governo de Estado que mais tem beneficiado as famílias sergipanas em situação de vulnerabilidade social, proporcionando-as bem-estar e inclusão social por meio da segurança alimentar. A ação é conduzida pela Seasic, que além de entregar o cartão, promove um momento de orientação sobre os detalhes do benefício e a sua utilização.

“A entrega do cartão faz parte do compromisso da Seasic em desenvolver ações que buscam promover dignidade e melhorar as condições de vida da população, sendo um passo importante para segurança alimentar, pois permite que as famílias tenham acesso a itens essenciais em sua alimentação”, afirma a secretária da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri.

É importante que os beneficiários contemplados compareçam à entrega dos cartões para que mais esclarecimentos sobre o programa. A lista dos beneficiários está disponível no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Lagarto.