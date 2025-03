SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CRIA NOVA ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO CONJUNTO CARLOS PINA

A Secretaria da Educação de Aracaju agiu rapidamente para garantir o transporte escolar dos estudantes do conjunto Carlos Pina, localizado no bairro Lamarão, na zona norte da cidade.

Um novo itinerário foi criado para atender os 25 alunos que são transportados para três escolas: EMEF Sérgio Francisco da Silva, EMEI Monsenhor João Moreira Lima e EMEF Deputado Jaime Araújo.

De acordo com o coordenador de Transporte da Secretaria, Sérgio Melo, foi realizado estudo de viabilidade para utilizar o ônibus da Escola Deputado Jaime Araújo no transporte dos alunos até as outras duas unidades escolares, localizadas também na zona norte de Aracaju.

“Fizemos um estudo da rota e uma simulação com a empresa contratada e com a escola responsável pelo uso do ônibus. Constatamos que havia a possibilidade de transportar os alunos, que já estavam sendo conduzidos até os pontos de parada. Algumas mães, inclusive, fizeram questão de acompanhar o percurso para sentir a dinâmica do transporte. Graças a Deus, todos ficaram satisfeitos, e nós também, por conseguirmos atender a essa demanda da comunidade”, comemorou Sérgio Melo.

O vereador Maurício Maravilha, em pronunciamento na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) na manhã da última quarta-feira, dia 19, agradeceu à secretária Edna Amorim pelo atendimento à solicitação da comunidade.

Texto e foto AAN