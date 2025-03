SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DISPONIBILIZA TUTORIAIS PARA ACESSO À PLATAFORMA DE DEVOLUTIVAS DO SAESE 2024

A Secretaria de Estado da Educação (Seed), por meio do Serviço de Gestão do Sistema de Avaliação Educacional (Segsae), disponibilizou os tutoriais de acesso à Plataforma de Devolutivas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saese).

Os tutoriais orientam os gestores escolares e os secretários municipais a terem acesso à plataforma, embora somente os gestores escolares possam realizar a interposição de recursos, caso achem necessário. As unidades de ensino poderão fazer as interposições no período de 10 a 21 de março.

Para acessar, é preciso que os secretários municipais e diretores das escolas façam o auto cadastro. Para isso, é possível acessar o link https://seduc.se.gov.br/saese/, no qual constam os tutoriais que apresentam as orientações sobre como proceder para a realização do cadastro e de interposição de recursos.

O chefe do Serviço de Gestão do Sistema de Avaliação Educacional (Segsae), professor Alexandre Guimarães, orienta os gestores escolares a estarem atentos ao prazo de interposição, pois não será prorrogado e é a única oportunidade do gestor ou da gestora contestar algo que julgar inconsistente em relação aos resultados da sua escola.

A diretora da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional (Ceave), professora Joniely Cruz, solicita aos secretários municipais e diretores das diretorias de Educação que socializem os tutoriais para os gestores escolares de suas respectivas redes no sentido de minimizar qualquer dificuldade de acesso à plataforma como também de procedimentos para a interposição dos recursos.

Resultados preliminares

Os resultados preliminares do Saese de 2024 foram apresentados em fevereiro pelas professoras Lina Kátia e Waldirene Barbosa, do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Os dados já estão disponíveis na plataforma de devolutivas (https://avaliacaoemonitoramentosergipe.caeddigital.net/#!/pagina-inicial) pelos secretários municipais e diretores escolares. Inclusive, com o acesso viabilizado, cabe aos gestores das unidades de ensino das redes públicas estadual e municipais, caso julguem necessário, interpor recursos. A interposição deve ser realizada na própria plataforma de devolutiva, na qual será disponibilizado um espaço para esse procedimento.

Após o período de interposição, a equipe do Centro de Formação e Política Pública da Universidade Federal de Juiz de Fora (Caed) fará as análises dos recursos, deferindo ou indeferindo cada pleito registrado pelas escolas. Somente, depois dessa etapa é que os resultados finais serão publicados.

Foto: Ascom Seed