Secretaria da Educação divulga lista preliminar do Prêmio Educação Nota 10

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) tornou pública nesta sexta-feira, 28, a lista preliminar do II Prêmio Educação Nota 10, na categoria Enem. A premiação contemplará os 100 alunos com melhores notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 da rede pública estadual, aprovados na Universidade Federal de Sergipe (UFS) ou no Instituto Federal de Sergipe (IFS), por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU) de 2025.

Serão premiados estudantes matriculados em 2024 no 3° ano do ensino médio na rede pública e no Programa Pré-Universitário (Preuni), que tiraram as 100 melhores notas da chamada regular do SISU 2025. Os 10 primeiros receberão R$ 5 mil; já do 11° ao 50° lugar, cada um receberá R$ 3 mil; e do 51° ao 100°, R$ 2 mil reais para cada aluno.

A lista preliminar com os nomes e colocações está disponível no site da Secretaria, na aba “Editais e Seleções”, pelo edital n° 11/2025. Aos alunos que desejam solicitar recurso, o prazo vai a partir desta sexta-feira, 28, até o próximo dia 6 de março. Para realizar o recurso, o estudante precisa seguir o passo a passo informado no item 4 do edital.

O resultado final será divulgado no dia 7 de março, e os candidatos elegíveis à premiação terão que apresentar: RG, CPF, e-mail e telefone para contato no site da Secretaria a partir do dia 10 de março para efetivar a sua colocação.

