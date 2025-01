SECRETARIA DA EDUCAÇÃO INTENSIFICA MONITORAMENTO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE AS CHUVAS EM SERGIPE

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), considerando as fortes chuvas que atingiram o estado no último final de semana, segue intensificando o monitoramento das escolas estaduais da rede, com o objetivo de prevenir e solucionar possíveis intercorrências. Por meio do Departamento de Engenharia e Manutenção Predial (Demap), a Seduc mantém-se pronta para atender às necessidades das comunidades escolares em todo o estado de Sergipe.

Em Aracaju, nenhuma escola relatou qualquer tipo de intercorrência. A diretora do Colégio Estadual Tobias Barreto, Silvia Maria Santos, afirmou que a estrutura e os espaços da escola não sofreram qualquer tipo de incidente e que a unidade permanece intacta. Na Escola Estadual Jacintho de Figueiredo Martins, a equipe também relatou que não houve intercorrências registradas devido às chuvas dos últimos dias.

A diretora da Diretoria Regional da Grande Aracaju (DRE 8), Marleide Cruz de Araújo, informou que casos que necessitam de atenção estão sendo encaminhados ao departamento de engenharia para resolução.

O diretor do Departamento de Engenharia e Manutenção Predial , Valdir Pinto, acrescentou que as equipes estão verificando eventuais ocorrências relacionadas às chuvas para reparos imediatos. “O monitoramento é fundamental para garantir a integridade e segurança da comunidade, além da conservação dos prédios”, destacou.

A comunidade escolar também pode colaborar com a Seduc entrando em contato com o Demap por meio do telefone (79) 3194-3206 e/ou pela Ouvidoria (79) 3194-3289.

