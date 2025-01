Secretaria da Educação lança edital para tradutores e intérpretes de Libras

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) lançou nesta segunda-feira, 13, o edital para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à contratação temporária de tradutores e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Com o objetivo de atender as demandas das escolas estaduais e do Centro de Apoio ao Surdo (CAS), o edital é voltado para profissionais de nível médio e superior.

As inscrições estarão abertas de 13 a 17 de janeiro deste ano no portal oficial da Seduc, na aba Editais e Seleções – Inscrições. Os interessados devem anexar os documentos comprobatórios exigidos no edital, como certificados de formação e experiência na área. Para acessar o edital completo, visite o site da Seduc – https://seduc.se.gov.br/editais-e-selecoes/.

O edital contempla um total de 118 vagas, sendo 31 para profissionais de nível médio e 87 para nível superior, distribuídas entre o CAS e as nove Diretorias Regionais de Educação (DREs). A carga horária para os profissionais será de 30 horas semanais, podendo ser cumprida nos turnos matutino, vespertino ou noturno, dependendo das necessidades das unidades escolares e do Centro de Apoio ao Surdo (CAS). Além disso, será formado um cadastro de reserva para atender futuras demandas ao longo do prazo de vigência do certame, que é de um ano, prorrogável por mais um.

De acordo com a diretora do Serviço de Educação Inclusiva (Seinc) da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), professora Lilian Alves, a contratação desses profissionais vai atender uma demanda da rede estadual de ensino. “A contratação de tradutores e intérpretes de Libras tem como objetivo atender aos estudantes surdos matriculados do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, bem como aos alunos da 1ª à 3ª série do ensino médio. Essa iniciativa faz parte da política de educação inclusiva para estudantes da educação especial na perspectiva de inclusão, promovida pela Seduc”, afirma.

O processo seletivo será feito em duas etapas: na primeira, será realizada uma avaliação de títulos, que vai incluir uma análise de certificados, diplomas e experiências profissionais. Já na segunda etapa será feita uma prova prática da avaliação da competência dos candidatos na tradução e interpretação do Português para Libras e vice-versa. A prova prática será realizada na sede da Seduc, em Aracaju, com horários que serão divulgados no cronograma do certame.

Segundo o edital, os profissionais selecionados atuarão diretamente no suporte à inclusão educacional de estudantes surdos, realizando a tradução e interpretação em sala de aula, eventos pedagógicos e culturais, além de auxiliar na formação continuada em Libras nas unidades educacionais e no CAS.

Foto: Arquivo Seduc