Secretaria da Educação promove revisão ‘Treinando com Pesos’

Aulão contou com os componentes curriculares das áreas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias

A Secretaria de Estado da Educação e Cultura (Seduc), por meio do Programa Pré-Universitário (Preuni), realizou no último sábado, 27, a revisão ‘Treinando com Pesos’, voltada para as áreas que compõem a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será aplicada nos dias 3 e 10 de novembro. A revisão, que ocorreu no auditório do bloco G da Universidade Tiradentes (Unit), no Campus Farolândia, em Aracaju, abordou as áreas de conhecimento de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e contou com o conteúdo das primeiras 16 aulas do material didático conferido aos alunos.

As expectativas foram superadas, visto que o evento contou com a participação de 563 alunos do Preuni e de escolas da rede pública de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros, Simão Dias, Capela, Moita Bonita e Nossa Senhora das Dores.

De acordo com o coordenador pedagógico do Programa Pré-Universitário da Seduc, Vlademir Silva dos Santos, o objetivo principal da revisão, que é o reforço da aprendizagem do dia a dia, foi alcançado, medido por meio da interação entre professores e estudantes e do foco mantido durante toda a ação.

“Trabalhamos desde o início do mês na organização da ação desde a confecção/impressão do material, o agendamento dos espaços com a parceira Unit, e a captação e mobilização do público estudantil através da colaboração dos coordenadores de polos e unidades escolares por meio de nossos técnicos e das regionais. Foi um trabalho que envolveu, também, além do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase) e das diretorias regionais de educação, o Setor de Transporte (Setran) da Secretaria na disponibilidade dos transportes, tão necessários para alcançarmos esses números”, conta o coordenador.

Oficina de Redação

Além da revisão voltada às áreas de conhecimento presentes no segundo dia de Enem, o evento contou também com o atendimento da oficina de redação para os alunos. As revisões ocorrem quinzenalmente, nas modalidades presencial e online, e oferecem uma assistência individual a cada aluno.

As próximas ações a serem realizadas são os aulões de Atualidades e Redação, que ocorrerão nos dias 3 e 27 de agosto, a fim de preparar os alunos e ajudá-los a obter mais conhecimento e repertório para o primeiro dia de provas.

Para os que perderam o evento ao vivo, as revisões realizadas no último sábado estão disponíveis no canal do Youtube da Secretaria de Educação.

