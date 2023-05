Secretaria da Fazenda abre seleção de estágio em diversas áreas

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) está com inscrições abertas para estágio remunerado nos cursos de Administração, T.I., Ciências Contábeis, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção e Secretariado Executivo.

De acordo com a Sefaz, o edital foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira, dia 9, e também está disponível no site www.sefaz.se.gov.br, assim como no instagram @sefazse, com a regulamentação do processo seletivo para contratação e formação de cadastro de reserva. As inscrições são gratuitas e os estudantes interessados devem encaminhar documentação para o e-mail gestaodepessoas@fazenda.gov.br até o dia 17/05/2023.

A seleção dos candidatos acontecerá em duas etapas, sendo a primeira com a apresentação do histórico escolar, em que a média ponderada deverá ser igual ou superior a 6.0 (seis), de caráter classificatório, e na segunda etapa a realização de uma entrevista a ser realizada pelo responsável do setor solicitante do estagiário, juntamente com o Departamento Pessoal da Sefaz.

Para os candidatos selecionados e convocados, é garantida uma bolsa de estágio no valor de R$ 600,00, mais auxílio-transporte mensal.

Fonte Sefaz