Secretaria da Fazenda de Sergipe lança edital de concurso para auditor e salários de até R$ 22,5 mil

O edital do concurso da Secretaria da Fazenda de Sergipe (Sefaz-SE) foi publicado nesta segunda-feira (07) com 50 vagas para cargo de auditor fiscal tributário.

Acesse o edital completo aqui.

Segundo a Sefaz, as vagas são para o cargo de auditor fiscal tributário em diversas áreas e os salários podem chegar até R$ 22,5 mil.

Os candidatos devem ter curso completo de nível superior em qualquer área de formação, por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, pelo site da banca organizadora, a partir do dia 31 de julho e até o dia 20 de agosto. Já as provas serão realizadas no dia 28 de setembro em Aracaju.

Confira as vagas:

Confira a distribuição das vagas: