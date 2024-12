SES RECEBE PRÊMIO ‘ESPÍRITO DA ATITUDE’ EM CELEBRAÇÃO NO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Esta terça-feira, 3, foi marcada pela celebração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e por evento do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades em Sergipe (Conser) alusivo à data. Na ocasião, a Secretaria de Estado sa Saúde (SES) foi homenageada pelos serviços prestados em prol dos direitos dessa parte da população, com destaque para o Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Ferreira Aquino (CER IV).

Localizado em Aracaju, o CER IV é um equipamento da SES que oferece assistência qualificada a pessoas com deficiências. Em outubro de 2024, foram entregues mais de 12 mil cadeiras de rodas para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que estão sendo distribuídas gradativamente, conforme a demanda e a capacidade operacional do centro. Os modelos atendem tanto adultos quanto crianças e incluem cadeiras de banho infantil, cadeiras para tetraplégicos, monobloco e cadeiras motorizadas.

“Em Sergipe, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2022, 12,1% da nossa população era composta por pessoas com deficiência. Este número, que representa o maior índice do Brasil, não deve ser visto como um desafio, mas como uma realidade que nos convida à reflexão e à ação. Por esse motivo, a SES foi reconhecida por suas iniciativas, especialmente no que diz respeito à facilitação na aquisição de cadeiras de rodas pelo CER IV”, justificou o presidente do Conser, Antônio Luiz dos Santos, na oportunidade.

O prêmio ‘Espírito da Atitude’ foi recebido pelo secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, que destacou a importância da inclusão e do acesso à saúde para as pessoas com deficiência. “Este prêmio não é apenas uma honra pessoal, mas o reconhecimento ao esforço coletivo de todos que trabalham para garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso a serviços de saúde adequados. Estamos comprometidos em continuar melhorando a qualidade de vida dessas pessoas, como a entrega de cadeiras de rodas que fizemos em outubro”, ressaltou.

Aquisição cadeiras de rodas

Os pacientes que precisam de cadeiras de rodas devem apresentar um relatório médico, fisioterapêutico ou ocupacional contendo o código da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) e o peso do paciente, além de documentos pessoais e o cartão do SUS. A solicitação deve ser feita no setor de Órteses, Próteses e Materiais Especiais do CER IV.

ASN – Foto: Mário Sousa