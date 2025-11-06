Secretária da SerMulher conhece de perto o trabalho realizado no GACC Sergipe

A secretária municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres, Elaine Oliveira, esteve na sede do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC/SE) para conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela instituição, cuja assistência é estendida para as mães que têm filhos em tratamento. A direção do grupo recebeu a gestora com um café da manhã, ao lado dos colaboradores.

O encontro teve como objetivo conhecer a estrutura e o trabalho essencial desenvolvido pelo GACC, que oferece assistência biopsicossocial, nutricional e de transporte a crianças, adolescentes e seus familiares durante o tratamento oncológico. “Foi uma satisfação receber a secretária Elaine Oliveira aqui na nossa sede, para conhecer o trabalho que realizamos, que também é voltado para a mulher, a mãe que acolhemos em todas as esferas, para que ela saiba que estamos ao lado dela no cuidado com seu filho. A gestão pública precisa enxergar o terceiro setor como parceiro, e essas parcerias são muito importantes para nós”, ressaltou a gerente geral da instituição, Ulla Ribeiro.

“Tive a oportunidade de conhecer melhor o trabalho do GACC, que assiste crianças acometidas pelo câncer e oferece uma rede de apoio para as mães, algo essencial para que elas possam cuidar de seus filhos com mais amparo e segurança”, destacou a secretária Elaine Oliveira, que na ocasião, recebeu das mãos da gerente geral do GACC, o livro “Mulheres do Terceiro Setor”.

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC/SE) atende cerca de 130 crianças em tratamento e oferece apoio emocional a mais de 200 famílias que perderam parentes em decorrência da doença. A instituição funciona na Av. Desembargador Maynard, 654, e planeja a construção de uma nova sede, mais moderna e equipada, para ampliar os atendimentos e fortalecer a rede de apoio.

Por Fredson Navarro/ Navarro Comunicação – Foto: Divulgação GACC