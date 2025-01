Secretaria de Assistência promove primeira edição do Projeto Tenda

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) promoveu uma manhã de bem-estar e cidadania no restaurante popular Padre Pedro, nesta terça-feira, 28, com a primeira edição do Projeto Tenda. O evento foi marcado pela presença de adultos e famílias em situação de vulnerabilidade, que frequentam o equipamento. “Estamos muito felizes em realizar a primeira edição do Projeto Tenda, que é uma ação pensada para levar serviços essenciais de cidadania e bem-estar diretamente às pessoas em situação de vulnerabilidade social que frequentam o restaurante popular Padre Pedro. O Projeto Tenda é mais um trabalho colaborativo e intersetorial entre diversas secretarias e instituições parceiras, que se uniram para promover uma manhã de cidadania, autoestima e cuidados para quem mais precisa. O Governo de Sergipe e a Seasic seguem firmes trabalhando para fortalecer a inclusão social em todo o estado”, disse a secretária Érica Mitidieri.

Durante a ação, o público contou com os serviços de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), orientação jurídica, solicitação de segunda via de certidões de casamento, nascimento e óbito com a Defensoria Pública, palestra sobre saúde e prevenção, realização de exames de HIV, teste de detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (HIV e sífilis) e hepatite B e C, com a Secretaria de Estado da Saúde, cadastro de trabalhadores e jovens para as vagas disponibilizadas no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), via a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e ações de bem-estar, com a equipe da Embeleze, com cortes de cabelo, manicure e cuidados com as sobrancelhas.

Segundo a diretora de Inclusão e Direitos Humanos, Isabel Ferreira, a seleção dos serviços disponíveis no evento são resultantes da demanda identificada pela Seasic.

“Hoje está acontecendo uma ação voltada para os grupos vulneráveis, que são assistidos aqui pelo restaurante Padre Pedro. A ação é capitaneada pela Secretaria de Estado da Assistência Social e conta com o importante apoio de pastas da gestão pública e parceiros. Para este evento, buscamos sanar a necessidade de serviços ligados à cidadania e inclusão da população vulnerável que circula no Restaurante Padre Pedro”, informou a diretora.

Aprovação do público

A dona de casa Jilka Cravo Moraes é frequentadora do restaurante e aproveitou a manhã de serviços para garantir a emissão da CIN Inclusiva dela e da filha. “Costumo almoçar no restaurante e uma amiga avisou que teria o evento. Então confirmei a data e o horário com a coordenadora, pois não poderia perder a oportunidade de fazer uma carteira de identidade e da minha menina também. Daí aproveitei para fazer as unhas e cortar o cabelo dela”, revelou.

Já Marcos Paulino contou que todos os dias almoça no equipamento e chegou mais cedo para dar uma mudança no visual. “As refeições e as atividades oferecidas no Padre Pedro são muito boas. Os eventos contemplam a todos que não têm tanto tempo e oportunidade para cuidar dos cabelos e ainda ser atendido nos serviços públicos”, declarou.

De acordo com a coordenadora estadual de Políticas Públicas para a População em Situação de Rua, da Seasic, Catarina Farias, a aprovação do público corrobora com objetivo do Projeto Tenda como uma iniciativa multissetorial que busca trazer mais cidadania e garantia de direitos à população em situação de rua e vulnerabilidade social.

