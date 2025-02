Secretaria de Assistência Social alerta população para retirada da Carteira de Identidade Nacional

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) faz um alerta para que os cidadãos que emitiram a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para que compareçam à sede da Secretaria para retirar o documento. Atualmente, cerca de 329 CINs aguardam retirada dos cidadãos, que emitiram em 2024 e no início deste ano. O serviço de emissão da CIN funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na sede da Seasic, localizada na Avenida Hermes Fontes, 2120, bairro Luzia.

A secretária da Assistência Social, Érica Mitidieri, reforça a importância de buscar a CIN o quanto antes. “Realizamos a emissão do documento para grupos prioritários de forma acolhedora e ágil. É fundamental que aqueles que solicitaram a identidade compareçam à sede da Seasic para garantir que tenham acesso ao documento sem atrasos”, destacou a secretária. A Seasic orienta que os beneficiários compareçam à sede da Secretaria com o protocolo e documento de identidade para retirada.

CIN Inclusiva

O serviço de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) Inclusiva substitui o Registro Geral (RG) para novos documentos e é destinado a grupos prioritários, como pessoas com deficiência, idosos, pacientes em tratamento oncológico, autistas e indivíduos com fibromialgia, proporcionando um atendimento humanizado e eficiente. Desde a mudança de sede em fevereiro deste ano, o espaço da CIN já atendeu 3.506 pessoas. Além disso, foi criado o Espaço Acolher, um ambiente dedicado às crianças autistas, equipado com brinquedos e quadros sensoriais, tornando o processo de emissão mais confortável e inclusivo.

