Secretaria de Assistência Social de São Cristóvão lança edital de PSS com 32 vagas

A Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), lançou edital para um novo Processo Seletivo Simplificado (PSS), destinado à contratação temporária e à formação de Cadastro Reserva de profissionais que irão atuar na rede socioassistencial do município. As inscrições estarão abertas entre os dias 10 e 13 de junho.

O processo seletivo oferece 32 vagas, além de cadastro reserva, para cargos de níveis fundamental, médio e superior. As oportunidades são para os seguintes cargos: auxiliar de cuidador, motorista (categoria D), operador do Cadastro Único, cuidador, oficineiro de dança, oficineiro de música, educador social e orientador jurídico.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Casa dos Conselhos Municipais, localizada na Rua Messias Prado, nº 105, Centro Histórico, das 9h às 14h.

O PSS terá validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a depender do interesse e necessidade da Semas, com limite máximo de quatro anos. O edital completo, com todas as informações sobre requisitos, documentação exigida, número de vagas por cargo e demais orientações, está disponível no site oficial da Prefeitura: www.saocristovao.se.gov.br, na aba Concursos e PSS.

Confira o cronograma

Inscrições: 10 a 13 de junho

Análise e julgamento: 16 de junho a 04 de julho

Resultado preliminar: 08 de julho

Período para recurso: 09 e 10 de julho

Resultado final: 21 de julho