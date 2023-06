Secretaria de Comunicação inicia cadastramento da imprensa para Forró Siri 2023

A Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação Social (Secom), informa à imprensa que inicia nesta segunda-feira, 12, o processo de cadastramento de veículos e de profissionais de comunicação interessados em realizar a cobertura jornalística do Forró Siri 2023, que acontecerá nos dias 30/06 e 01/07, na Arena Siri. O cadastramento será realizado exclusivamente pelo e-mail secom.socorro@gmail.com até o dia 16 de junho.

No e-mail, é preciso informar nome do veículo de comunicação, nome completo do profissional, número da DRT, RG e função do profissional que irá realizar a cobertura, além de destacar no assunto o título “Credenciamento Forró Siri 2023”. Na entrada do evento, nos dias de cobertura, os profissionais devem estar com a credencial que será disponibilizada pela Secom e com o crachá da empresa na qual trabalha.

As credenciais aprovadas serão entregues aos profissionais entre os dias 26 e 29 de junho, na sede da Secom, no Centro Administrativo José do Prado Franco, localizado na sede do município, das 8h às 13h00; e nos dias 30/06 e 01/07 na base da Secom, que estará instalada na Arena Siri, a partir das 19h30.

FORRÓ SIRI 2023

O Forró Siri, que completa este ano 30 anos de criação – e acontece após os Festejos Juninos de Socorro, realizado na sede do município, Conjunto Jardim e Parque dos Faróis –, acontecerá nos dias 30 de junho e 1º de julho, na Arena Siri, localizada no Conjunto João Alves Filho. O evento reunirá, no palco principal, 10 atrações artísticas. No dia 30, apresentam-se Adelmário Coelho, Rafinha O Big Love, Joelma, César Silva e Berg Rabelo. Já no dia 1º de julho, sobem ao palco Kevin Jonny, Limão com Mel, Felipe Amorim, Cintura Fina e Silvano Sales.

No tradicional Palco da Diversidade Cultural, mais doze artistas, de diferentes gêneros musicais, se apresentarão. Este ano, a Secretaria Municipal de Cultura traz a Vila Cultural para a Arena Siri, onde terá a participação de grupos artísticos e de cantores. Mais informações podem ser solicitadas por meio do Whatsapp da Prefeitura de Socorro (79) 98351730.

Secretaria Municipal de Comunicação Social (Secom) de Nossa Senhora do Socorro