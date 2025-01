SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFORÇA AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Júnior, apresentou os principais projetos da gestão da prefeita Emília Corrêa voltados para o desenvolvimento econômico e a inovação em Aracaju, em entrevista ao apresentador Carlos Batalha, no programa Jornal do Meio-Dia da Rede Rio FM, Durante a conversa, o secretário destacou o censo realizado no centro da capital, com o objetivo de revitalizar a região e recuperar sua força como referência econômica em comércio e prestação de serviços.

Dilermando também falou sobre o Caju Hub, localizado na Orla de Atalaia, e o programa Jovem Tech, iniciativas que visam promover a formação tecnológica de 600 jovens. Do total, um grupo inicial de 100 participantes dará início às atividades no dia 20 de outubro de 2025, em uma aula inaugural que contará com a presença da prefeita Emília.

Outro tema abordado foi o retorno do projeto Adote uma Praça, uma parceria público-privada que busca transformar as praças públicas em espaços de convivência social e lazer, promovendo o bem-estar da população. O projeto visa evitar que esses espaços voltem a ser abandonados ou mal utilizados, fortalecendo o convívio comunitário.

O secretário ressaltou ainda que os projetos dos primeiros 100 dias de gestão, apresentados à prefeita Emília, ao vice-prefeito Ricardo e aos demais secretários (as), já estão em andamento. Em apenas 15 dias, várias iniciativas já estão sendo executadas ou encontram-se em fases avançadas de planejamento.

“Estamos comprometidos em transformar a economia de Aracaju, garantindo qualidade de vida para nossa população. Este trabalho é realizado em parceria com as secretarias de Turismo, Seplog, Sefaz, Sema, além de autarquias como Fundat e Emsurb, sempre com o objetivo de construir uma nova Aracaju”, finalizou Dilermando.

Texto e foto AAN