Secretaria de Educação abre inscrições para cursos técnicos de nível médio

Processo seletivo oferece 1.540 vagas em cursos técnicos presenciais para jovens e adultos em todo o estado

A Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (Seed) anuncia a abertura das inscrições para o Processo Seletivo 2025.2, destinado ao preenchimento de 1.540 vagas em cursos técnicos de nível médio na forma subsequente – modalidade voltada a quem já concluiu o Ensino Médio. A iniciativa contempla instituições estaduais ofertantes de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) distribuídas em diversas regiões do estado. As inscrições acontecem no período de 7 a 16 de julho, por meio do Portal da Matrícula, disponível no site da Seed: seduc.se.gov.br.

A oferta inclui cursos nas áreas de Saúde, Informática, Agropecuária, Nutrição, Edificações, Eletromecânica, Segurança do Trabalho, entre outras, com turmas nos turnos matutino, vespertino e noturno, a depender da instituição e da localidade. O início das aulas está previsto para o dia 21 de julho de 2025.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter no mínimo 16 anos de idade, exceto nos cursos da área da saúde, que exigem idade mínima de 18 anos. Também é indispensável comprovar a conclusão do Ensino Médio por meio do histórico escolar ou declaração válida, contendo as médias finais nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, as quais servirão de base para a classificação dos candidatos.

A primeira etapa do processo consiste em realizar a inscrição no Portal da Matrícula. Após a inscrição online, os candidatos deverão entregar, até o dia 16 de julho, o comprovante de inscrição e a documentação exigida na instituição onde pretendem estudar. Depois disso, a classificação será realizada de acordo com a média aritmética das notas informadas e divulgada no dia 18 de julho. As matrículas serão automaticamente validadas no dia 21 de julho para os classificados que entregarem corretamente os documentos. Os excedentes poderão ser convocados conforme a disponibilidade de vagas.

A matrícula é gratuita e poderá ser feita por terceiros, desde que maiores de idade e que apresentem toda a documentação necessária. Serão reservados 20% das vagas por turma para pessoas com deficiência, e as instituições poderão readequar turmas que não atingirem pelo menos 75% de preenchimento das vagas ofertadas.

O vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, destacou a importância da formação técnica para o desenvolvimento social e econômico do estado. “Investir em educação profissional é abrir portas para o mundo do trabalho, gerar oportunidades reais para a juventude e impulsionar o desenvolvimento das regiões. Estamos comprometidos em ampliar o acesso, garantir qualidade e conectar a formação técnica às vocações produtivas de Sergipe”, enfatizou o secretário.

Documentos necessários

Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar o histórico de conclusão do Ensino Médio original, duas fotografias 3×4 recentes, fotocópias do documento de identidade, do CPF, do título de eleitor e comprovante de votação ou Certidão de Quitação Eleitoral (para maiores de 18 anos), além da fotocópia do certificado de reservista para os candidatos do sexo masculino. Também é exigida uma fotocópia do comprovante de residência com CEP. Por fim, o estudante deve assinar o termo de compromisso disponibilizado no ato da matrícula na secretaria da instituição educacional em que realizou a inscrição, referente aos sábados letivos e às normas estabelecidas pela legislação educacional vigente.

Com essa ação, a Seed reforça seu compromisso com a ampliação do acesso à formação técnica de qualidade, promovendo a inserção produtiva e cidadã da juventude e dos adultos sergipanos no mundo do trabalho.

