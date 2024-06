SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIVULGA A PRIMEIRA LISTA DE CLASSIFICADOS DO PROGRAMA SERGIPE NO MUNDO

O programa Sergipe no Mundo é o assunto mais falado nos quatro cantos do estado. Trata-se de uma grande oportunidade para que o estudantes da Rede Estadual realize o sonho de fazer um intercâmbio internacional. A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) divulga o resultado parcial dos candidatos classificados para participar do programa. Basta acessar seduc.se.gov.br, clicar no banner do programa ou na aba Editais e Seleções.

Na nota técnica consta a lista completa das inscrições aprovadas, ao mesmo tempo que tem como objetivo elucidar os motivos pelo quais o candidato teve sua inscrição indeferida, a exemplo de não ter anexado a documentação adequada para fins de comprovação do atendimento aos requisitos e documentação exigida estabelecidos no Edital nº 17/2024, de chamamento público para intercâmbio ? Sergipe no Mundo.

Dentre os critérios para participar do programa, o edital especificou detalhadamente que o candidato deve ser estudante do ensino médio da Rede Pública Estadual de Ensino de Sergipe, ter idade estabelecida entre 14 e 17 anos até a data do retorno, ter média de avaliação igual ou superior a 7,0 em todos os componentes curriculares da formação geral básica, apresentar a autorização de representante (s) legal(is), conforme exigência do Anexo II do edital.

“Foram indeferidas as inscrições que não apresentaram pelo menos um dos documentos comprobatórios. Alguns estavam inconsistentes, ilegíveis, rasurados, incompletos, sem as assinaturas etc. Tivemos candidatos com idade superior e também que não são da Rede Estadual, critérios que automaticamente levam à desclassificação. A nota técnica está bem explicativa, e a Seduc está à disposição para tirar todas as dúvidas”, explica a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (DASE/Seduc), Eliane Passos.

A fase de interposição de recursos acontece nos dias 25 e 26 de junho, também no portal da Secretária de Estado da Educação. A divulgação da lista final após análise dos recursos será no dia 27 de junho. Já o sorteio público para o preenchimento das 50 vagas ocorrerá no dia 28 de junho, por meio dos canais digitais da Seduc. O resultado final será no dia 1° de julho.

Sergipe no Mundo

O programa Sergipe no Mundo integra os trabalhos de internacionalização da educação básica de Sergipe e tem os objetivos de valorizar e incentivar o aprendizado de uma segunda língua durante o ensino médio, além de promover atratividade no ambiente escolar e fortalecer laços de cooperação entre o Brasil com países amigos por meio do intercâmbio estudantil.

A primeira turma deste semestre com 50 alunos viverá o intercâmbio com duração de 30 dias em quatro países de lingua inglesa: Canadá, Vancouver, 10 vagas; Irlanda, Waterford, 5 vagas; Estados Unidos, Boston, 10 vagas; Reino Unido (Inglaterra) e Brighton, 5 vagas. De língua espanhola, serão ofertadas 20 vagas para Sevilha, na Espanha.

O estudante intercambista selecionado receberá um auxílio financeiro antes no valor de R$ 1.100,00, além de R$ 7.041,66 durante a estada no país de destino. Também receberá um Kit Viagem composto de uma mala de 23kg; mochila; agasalho (blusão e calça); necessaire ; porta-documentos; camiseta; squeeze ; e bandeira de Sergipe. O programa Sergipe no Mundo é fruto de investimento total do Governo do Estado na ordem de R$ 4.335.000,00.

O programa Sergipe no Mundo é um sonho concretizado de muitos alunos que desejam conhecer novas culturas, aprimorar o idioma, abrir para o mundo, de ter mais oportunidades para o futuro.

Fonte e foto Seduc