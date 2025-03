Secretaria de Estado da Assistência Social entrega cartões CMais Ser Criança em Aracaju

Nesta quarta-feira, 12, mães e responsáveis por crianças de 0 a 6 anos que se encaixam nos pré-requisitos foram contemplados com o Cartão Mais Inclusão (CMais), na modalidade CMais Ser Criança, entregue pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) no município de Aracaju. O auxílio busca assegurar as condições adequadas para o crescimento e desenvolvimento infantil, auxiliando no custeio de alimentação, vestuário e outras necessidades essenciais.

“É com muita satisfação que entregamos os cartões CMais Ser Criança, reforçando o compromisso do governo com a cidadania dos nossos pequenos sergipanos e a segurança alimentar. Com a modalidade, estamos investindo no futuro, assegurando condições dignas para as crianças e melhorando a qualidade de vida das famílias”, expressou a secretária da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri.

Em Aracaju, o CMais Ser Criança contempla 364 novos beneficiários, que passarão a receber um um auxílio mensal de R$ 130,00. Além do benefício financeiro, o programa incentiva a participação das famílias em ações educativas e de acompanhamento social, promovendo uma assistência mais ampla e eficaz.

“O cartão chegou em boa hora, e é com muita gratidão que recebo o cartão CMais Ser Criança, porque é um benefício que irá ajudar nos cuidados com a minha filha. E gostei bastante de ter recebido as orientações diretamente da equipe, que esclareceu as informações sobre o auxílio”, afirma uma das beneficiárias, Maria Aparecida.

Assim como ela, a beneficiária Ana Carla destacou que o CMais Ser Criança será de grande ajuda. “Como não tenho renda fixa, o benefício será muito importante para a vida dos meus filhos, que contarão com um dinheirinho só deles”, relata.

Mais entregas em Aracaju

Nesta quinta-feira, 13, os contemplados com a modalidade CMais Cidadania devem comparecer à Seasic com documento de identidade e CPF. O benefício será entregue exclusivamente ao beneficiário ou seu representante legal (com procuração/curatela).

Confira a lista dos contemplados no site da Seasic.

Foto: Matheus Cordeiro