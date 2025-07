Secretaria de Estado da Educação anuncia programação da terceira edição do Ensaio Geral 2025

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) realizou, na manhã desta terça-feira, 22, reunião estratégica para alinhar os últimos ajustes para o Ensaio Geral 2025. O encontro teve como foco garantir a organização, segurança e qualidade do evento, que este ano contará com um expressivo número de estudantes e momentos de integração entre escolas das redes públicas estadual e municipal.

Neste ano, 17 bandas de escolas da Diretoria de Educação de Aracaju (DEA) participarão dos ensaios, reunindo cerca de 1.240 estudantes, quase o dobro dos 689 participantes registrados na edição anterior. O cronograma inclui apresentações em diferentes bairros até o dia 22, promovendo a interação entre estudantes e comunidades.

A abertura oficial do Ensaio Geral acontecerá no dia 5 de agosto, no Centro de Excelência Secretário de Estado Francisco Rosa Santos, localizado no bairro Bugio, em Aracaju. Já no dia 09 de agosto, o citado ensaio acontecerá no Centro de Excelência Leandro Maciel. Além do ensaio, serão realizadas as modalidades de tabuleiro, futebol de quadra e fut 8, e no final também acontecerá o encerramento dos Jogos da Seed.

Para o superintendente executivo da Secretaria de Estado da Educação (Seed), Edson Costa, esse é um momento fundamental para reunir, organizar e alinhar os últimos ajustes necessários à realização do grande evento cívico do dia 7 de setembro. “Já estamos planejando a nossa Semana da Pátria, que, na verdade, virou o Mês da Pátria. A partir da primeira semana de agosto, vamos levar o ensaio geral das bandas para seis bairros de Aracaju. Já no dia 1º de setembro, acontecerá a abertura oficial da Semana da Pátria, na Praça Olímpio Campos, com a participação das Forças Armadas e autoridades no desfile do Fogo Simbólico”, destacou.

Além das tradicionais apresentações de bandas, a edição 2025 traz como novidade a presença de ações sociais promovidas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) e pelo Senac. Essas atividades estarão disponíveis para a população ao fim de cada percurso, reforçando o caráter comunitário e multidisciplinar do evento.

Segundo a assessora técnica da Superintendência Executiva, Marlyse Leão, esse aumento é bastante significativo. “Teremos ações sociais presentes nos ensaios na edição deste ano. Além disso, as escolas municipais também poderão participar do Ensaio Geral”, pontuou.

A programação dos ensaios será realizada nas seguintes datas e locais:

05 de agosto – Centro de Excelência Secretário de Estado Francisco Rosa Santos (Bugio);

09 de agosto – Centro de Excelência Leandro Maciel (Ponto Novo);

12 de agosto – Centro de Excelência Governador Augusto Franco (Santos Dumont);

19 de agosto – Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela (Augusto Franco);

20 de agosto – Colégio Estadual General Siqueira (Siqueira Campos);

22 de agosto – Colégio Estadual 24 de Outubro (18 do Forte).

Foto: Ascom/ Seed